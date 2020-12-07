الليلة.. عرض 5 أفلام قصيرة في برنامج "سينما الغد" ضمن فعاليات القاهرة السينمائي

يعرض في الثالثة والنصف من مساء اليوم، الأثنين بمسرح الهناجر، الجزء الثالث من أفلام مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، وذلك بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

يضم برنامج غدا 5 أفلام، هي؛ الوثائقي التونسي الفنرسي "عضيت لساني" إخراج نينا خادا في عرضه العالمي الأول، والفيلم الفنزويلي "الدوامة الحمراء" إخراج

لورينا كولميناريس، في عرضه الدولي الأول.

والفيلم الوثائقي "هكذا ننتظر" إخراج جي يون بارك، من المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بالإضافة إلى الفيلم المصري "الحد الساعة خمسة" إخراج شريف البنداري، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يعرض خارج المسابقة الفيلم

المصري "واحدة كده" إخراج مروان نبيل.

يذكر أن افتتحت ، مساء الأربعاء، الدورة 42 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور أبرز نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا.

الحفل أقيم في الهواء الطلق بدار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار رئيس الوزراء، لم ينفصل عن الواقع الذي تعيشه السينما، فكانت البداية بفيلم قصير يحكي عن إغلاق دور العرض، والصعوبات التي واجهت الصناعة بسبب كورونا.