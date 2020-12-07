شوق الهادي تزور قبر طليقها وتوجه له هذه الرسالة

يبدو أن الفنانة الكويتية شوق الهادي تعيش حالة حزن شديد بعد رحيل طليقها بدر المصاص، وهذا يظهر واضحًا من خلال ما تقوم بنشره عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر".

ونشرت شوق منذ أيام صورة لقبر طليقها قالت بعض الصفحات التي تهتم بأخبار المشاهير أنها قامت بزيارته، كما أرفقت شوق الصور بتعليق قالت فيه: " "مر شهر على وفاتك وكأننا بالأمس فقدناك وفقدك جرح لا يبرأ، رحل جسدك ولم يرحل ذكرك ولا صوتك ولا رحلت صورتك من مخيله محبينك، رحمك الله بمقدر وجع فراقك”. ودعت له وكتبت: “اللهم أجعل ذالك الوجه المنير في أعلى مراتب النعيم وأجمعنا فيه يارب العالمين".

ومنذ ساعات كتبت شوق تغريدة ثانية تعبر فيها عن اشياقها لـ بدر قالت فيها: " لا ابكيك إعتراضاً فكل نفس ذائقة الموت ولكن ابكيك فقداً واشتياقاً.. ربي أنر قبره وارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء".