منى السابر والدة حلا الترك تكشف هوية مسرب التسجيل الصوتي



بعد التسجيل الصوتي المسرب الذي تحدثه فيه منى السابر والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، والذي تضمن تهديداً من قبل السابر بفضح عائلة الترك وكشف المستور كاملا.

وبعد الأخذ والردّ خلال اليومين الماضيين حول الشخص الذي يقف وراء تسريب هذا المقطع الصوتي، كشفت منى خلال ردّ على أحد متابعيتها، متهمة أن جدة حلا هي السبب وراء كل ما يحصل.

وتابعت: الموضوع طويل ويبيله شرح الجدة هي سبب في كل المشاكل، وتمّ تسريب تسجيل صوت من قبلها وهذا بتكلم عنه في السنابات الجاية".

وتابعت منى: "الخبث والخبائث تدرس عندهم بس الحمدالله اللله خلصني من الناس اللي عادي تبيع نفسها وضميرها".

ويبدو أن هذا الكلام الذي قالته منى قد قامت بحذفه لاحقًا، اذ، لم يكن هناك أي منشور لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بموضوع كشف هوية مسرب التسجيل الصوتي، وآخر ما نشرته منى هو رسالة ترد من خلالها على الانتقادات التي واجهتها مؤخرا، بسبب الدعوى القضائية التي أقامتها ضدها ابنتها.

ونشرت السابر، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورة جمعتها بابنها الأصغر وشقيق حلا محمد، وأرفقتها بالتعليق: "ليس في الدنيا من البهجة والسرور، مقدار ما تحس الأم بنجاح أولادها. حقيقة".