شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة "بـ100 وش" لنيللى كريم تنافس فى عيد الفطر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تحويل سيناريو عصابة مسلسل "بـ100 وش" للنجمة نيللى كريم إلى فيلم سينمائى، قرر المنتج جمال العدل عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل، لينافس فى دور العرض بالسينمات، حيث يواصل صناع العمل فى تحضيراته النهائية حالياً ووضع الخطوط العريضة للفيلم استعداداً لانطلاق التصوير الفترة المقبلة، ويتولى كتابة الفيلم المؤلف عمرو الدالى وتخرجه كاملة أبو ذكرى، وبنفس فريق العمل قائلاً: "الفيلم هيكون بنفس العصابة".

وكانت أحداث "بـ100 وش" محل نقاش دائمًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك جعل هناك مطالبات بتقديم جزء ثان من العمل فى شهر رمضان 2021‪.

وانتهت أحداث الجزء الأول من المسلسل، بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلى حساب عمر في سويسرا ولكن نصب فتحي "مصطفى درويش" على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا‪.وهناك كونوا فرقة موسيقى الشارع لجمع أموال المعيشة هناك.

وتوقع عدد من المشاهدين سيناريوهات للجزء الثانى للمسلسل، وهى أن العصابة لن تترك فتحى فى حاله والذى نصب عليهم وأخذ أموال عملية "باسم الأمير" وسوف يبحثون عنه حتى يعثروا عليه.

مسلسل "بـ100 وش"، شارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى