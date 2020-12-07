شكرا لقرائتكم خبر عن 41 مليون دولار نصيب فيلم الأنيمشن The Croods: A New Age بعد أسبوعين من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فيلم الأنيمشن The Croods: A New Age تحقيق الإيرادات الجيدة، وذلك بعد طرحه يوم 25 نوفمبر الماضى، بدور العرض المختلفة حول العالم، ووصلن إيرادات العمل إلى 41 مليون و 90 ألف دولار أمريكى حول العالم، وأنقسمت الإيرادات بين 20 مليون و400 ألف دولار بالولايات المتحدة الأمريكية، وا20 مليون و690 ألف دولار حول العالم، بالرغم من إغلاق معظم دور العرض حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي حين أن معظم شركات هوليوود قد بدأت في تحويل تواريخ الإصدار إلى عام 2021، قامت Dreamworks بالعكس وقررت طرح الفيلم الجديد من سلسلة The Croods في 25 نوفمبر الماضى.

وهو الفيلم الذي يعيد تقديم عائلة Croods التى تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أثناء بحثهم عن المكان المثالى للمنزل، وسرعان ما يكتشفون جنة شاعرية تلبى جميع احتياجاتهم ، باستثناء مشكلة واحدة: عائلة تسمى Bettermans تعيش هناك بالفعل.

وتدور أحداث الفيلم حيث لم يمض وقت طويل قبل أن يرحب Bettermans بآل Croods ويعرفهم على حياتهم العصرية ومع ذلك، سرعان ما ستنشأ التوترات وعندما يبدو كل شىء ضائعًا، يظهر تهديدًا جديدًا سيدفع كلا العائلتين في مغامرة ستجبرهما على احتضان خلافاتهما، واستخلاص القوة من بعضهما البعض وصياغة مستقبل معًا.

بينما ركز الجزء الأول والذي طرح في 2013 على أهمية الأسرة، إنما هذا الجزء يركز على الوحدة، وقال المخرج جويل كروفورد: "قد يكون هذا الفيلم مغامرة كوميدية مجنونة وملحمية، ولكن في جوهره، تدور أحداثه حول عائلتين مختلفتين تمامًا تكتشفان أن مستقبلهما أكثر إشراقًا معًا".