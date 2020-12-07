خلع أسنانه من أجل التمثيل وهذه أبرز أعماله.. حكايات محمود حميدة في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الإثنين 7 ديسمبر، عيد ميلاد الفنان الكبير محمود حميدة، فهو من مواليد 1953، ويُعد من أبرز الفنانين على الساحة الفنية، ولديه رصيد كبير من الأعمال الخالدة.



وهنا نرصد لكم حكايات ومعلومات عن النجم الكبير في التقرير التالي:

- مُلقب بـ"أبو البنات"، وقال حميدة، ببرنامج "أنا واللي بحبه" الذي قدمته الفنانة غادة عادل: "بناتي أكبر رزق شفته من المولى حتى الآن، ونعمة كبيرة".

- تم اختياره رئيسًا شرفيًا للدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

- "شخص صحراوي".. كشف حميدة، عن سر حبه لسيوة وأهلها، عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً: "أرتبط بسيوة إرتباط خاص، أولاً زي ما أنتوا عارفين إنها منطقة نائية ومنعزلة وخدماتها ضعيفة، مفيش إهتمام بيها على الرغم من أنها تتبع محافظة مرسى مطروح، وأنا مهتم بالمكان وبأهل المكان ، وأعرف ناس كتير فيها وعلى رأي المثل ما خفي كان أعظم وأتمنى إني أعرف كل الناس اللي في سيوة .. كلهم ناس طيبين وأهل كرم وبرتاح عندهم .. بالإضافة إني شخص بميل إلى الصحراء.. مش عارف إيه السبب! بقول على نفسي شخص صحراوي يعني".

- أوضح حميدة، قواعد قبوله المشاركة في عمل فني، ببرنامج mbc trending ، قائلاً: "الأول أشوف السيناريو.. وبعد كده أشوف المخرج عاوزني أنا تحديدا في السيناريو ده ليه؟ إذا مجاوبش على السؤال ده مبشتغلش معاه، ولو مقالش إجابة تقنعني مبشتغلش معاه".

- تقاضى 2000 جنيه بفيلم"الإمبراطور ".. وقال حميدة، ببرنامج "صالون أنوشكا"، المذاع على فضائية dmc : "لما كان حد يسألني عن أجري في الفيلم كنت أقول أنا وأحمد زكي 102 ألف، لأن أحمد زكي كان بياخد 100 ألف وأنا 2000 ، بعد الضرائب وخصم قيمة اشتراك نقابة المهن التمثيلية".

- خلع عدد من أسنانه من أجل شخصية منير رسمي، وكشف عن الأمر منذ فترة في منشور عبر حسابه على فيسبوك

- قال الناقد الفني طارق الشناوي، ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، إن الفنان محمود حميدة، كان يشارك في أفلام التسعينيات من القرن الماضي ومطلع الألفية الثالثة دون أجر، حبًا في الفن، وإنه يمتلك مرونة في التعامل مع الزمن، وذلك من خلال قبوله المشاركة مع نجوم شباب في أعمال فنية من خلال أدوار مؤثرة كمشاركته في فيلم "حرب كرموز" مع الفنان أمير كرارة.

- من أبرز أعماله السينمائية: "جنة الشياطين"، "الإمبراطور"، "رغبة متوحشة"، "شمس الزناتي"، "المساطيل"، "امرأة آيلة للسقوط"، "اللعب مع الأشرار"، "الثعالب"، "دكان شحاتة"، "ريجاتا"، "دانتيلا"، وأخرهم "الغسالة".

- من أبرز أعماله التليفزيونية: "الوسية"، "للعدالة وجه آخر"، "الخروج من الدائرة"، "أيام الحب والجنون"، "الأب الروحي".

- عن زوجته قال "حميدة" إنه كان يعرفها منذ أن كان عمره 5 سنوات، وارتبطا بعلاقة حب في سن المراهقة لكن انفصلا وأبعدتهما الحياة لفترة، ثم عاودا الاتصال مرة أخرى بعد سنوات: "كان كل واحد فينا اتغير، مكناش بنتقابل مش عايز أقول بقينا غرباء لكن كل واحد فينا حياته اتطورت بشكل تاني"، مضيفًا: "زوجتي ولله الحمد وربنا يكون في عونها مخدتش مني زي ما أي عروسة بتاخد من عريسها، الشبكة كانت شيء لا يُذكر ومش فاكر غالبا كانت حاجة دهب، مكنتش ببص للأمر على انه شبكة ومهر، صحيت من النوم قلت لأبويا أنا هتجوز في شقة مفروشة، قالي أنا ما ليش علاقة بالموضوع ده، لكن هي فرحت جدًا وحماتي كمان فرحت، وكنت أظن انهم هيقولوا لا لما تجهز تعالى، كان الأمر فعلا احنا بنشتري راجل ومكنش ليهم طلبات".