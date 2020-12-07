مهرجان القاهرة.. موعد إعادة عرض الفيلم الأمريكي "أرض الرحل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

يعرض في مهرجان القاهرة السينمائي، في الثامنة من مساء اليوم الاثنين بالمسرح الكبير، الفيلم الأمريكي (Nomadland - أرض الرُحّل) إخراج كلوي تشاو، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفيلم فاز باثنين من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبي" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم.

ويعرضه مهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.