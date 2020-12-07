محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي
يعرض في مهرجان القاهرة السينمائي، في الثامنة من مساء اليوم الاثنين بالمسرح الكبير، الفيلم الأمريكي (Nomadland - أرض الرُحّل) إخراج كلوي تشاو، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الفيلم فاز باثنين من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبي" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم.
ويعرضه مهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة.
يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان القاهرة.. موعد إعادة عرض الفيلم الأمريكي "أرض الرحل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.