فيلم We Can Be Heroes يعرض على نيتفلكس 25 ديسمبر الجارى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت منصة نيتفلكس بتقديم موعد طرح فيلم We Can Be Heroes إلى يوم 25 ديسمبر من العام الجارى، وذلك تزامنًا مع طرح الفيديو الترويجى الرسمي، ومجموعة من الصور للعمل الجديد، الذى يدور في إطار أكشن وكوميدى ودراما، على أن تصل مدته إلى حوالى الساعتين.

فيلم We Can Be Heroes من إخراج وتأليف روبرت رودريجيز، ومن بطولة بيدرو باسكال، تايلور دولي، بريانكا شوبرا، بويد هولبروك، كريستيان سلاتر، سونج كانج، كريستوفر ماكدونالد، يايا جوسلين، فيفيان ليرا بلير، هالي راينهارت، هلا فينلي، أدريانا بارازا، راشيل سبيكتر، ناثان بلير.



ويدور فيلم We Can Be Heroes حول، قيلم الكائنات الفضائية المحتلة باختطاف الأبطال الخارقين لكوكب الأرض، حيث يتم عزل أبناءهم في بيت آمن يتبع الحكومة، ولكن الفتاة خارقة الذكاء ميسي مورينو، التي لن يوقفها شيء عن إنقاذ أبيها البطل الخارق ماركوس مورينو، تتحد ميسي مع بقية الأطفال الخارقين كي يفلتوا من قبضة جليستهم الحكومية الغامضة، السيدة جرانادا، وبالتالي إذا كانوا يريدون إنقاذ ذويهم يجب على الأطفال الاتحاد معاً وتوحيد قواهم الفردية، من القدرات الخارقة إلى التحكم في الزمن والتنبؤ بالمستقبل، كي يكونوا فريقاً مختلف عن هذا العالم، الفيلم مليء بالحركة والمشاعر المختلفة والمتتعة.



