صور| زوجة دياب تهنئه بعيد ميلاده والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت هاجر الإبياري زوجها الفنان محمد دياب، الشهير بـ"دياب" بعيد ميلاده.

ونشرت هاجر صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وإنت الحب والرجولة والظهر و السند والأب اللي عوضني عن حاجات كتير أري".

وتابعت: "مهما قلت كلام عنك مش هيكفيك كل سنة وانت حبيبي و كل سنة و إنت منور حياتي و ربنا يخليك ليا و ما تحرمش منك يارب بحبك كل سنة و انت أطيب واحد في الدنيا".

وعلق دياب: " وإنت طيبة يا أحلى حاجة حصلت في حياتي ربنا يخليكي ليا يا قلبي بحبك أوي".

وشارك الفنان دياب رمضان الماضي في عدة أعمال منها مسلسل "البرنس"، الاختيار"، "فرصة تانية".