صور| زوجة دياب تهنئه بعيد ميلاده والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت هاجر الإبياري زوجها الفنان محمد دياب، الشهير بـ"دياب" بعيد ميلاده.
ونشرت هاجر صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وإنت الحب والرجولة والظهر و السند والأب اللي عوضني عن حاجات كتير أري".
وتابعت: "مهما قلت كلام عنك مش هيكفيك كل سنة وانت حبيبي و كل سنة و إنت منور حياتي و ربنا يخليك ليا و ما تحرمش منك يارب بحبك كل سنة و انت أطيب واحد في الدنيا".
وعلق دياب: " وإنت طيبة يا أحلى حاجة حصلت في حياتي ربنا يخليكي ليا يا قلبي بحبك أوي".
وشارك الفنان دياب رمضان الماضي في عدة أعمال منها مسلسل "البرنس"، الاختيار"، "فرصة تانية".
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