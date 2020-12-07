نتفليكس ترفض التنصل من مسلسل ذا كراون

الإثنين 7 ديسمبر 2020

رفضت شبكة نتفليكس للبث الإلكتروني التنصل من مسؤولية مسلسل The Crown "التاج"، بناءً على دعوة وزير الثقافة البريطاني.



وتقدم وزير الثقافة أوليفر دودن بدعوة للشبكة بوضع نص تحذيري في بداية المسلسل يوضح كونه مسلسلًا دراميًا خياليًا، بعد إثارته جدل كبير كونه يدور حول حياة العائلة الملكية.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أصدرت نتفليكس بيانًا رسميًا، جاء فيه: "طالما جسدنا مسلسل ذا كراون على أنه عمل درامي، ونحن نمتلك كل الثقة أن متابعي المسلسل يعلمون أنه عمل خيالي يستند إلى أحداث تاريخية. نتيجة لذلك لا نمتلك خطط ولا نرى حاجة للتنصل من المسؤولية".

يعرض الموسم الرابع من مسلسل "ذا كراون" على نتفليكس حاليًا، من بطولة أوليفيا كولمان، التي تقوم بدور الملكة إليزابيث الثانية، في فترة الثمانينات، ويجسد المسلسل أهم الأحداث التاريخية في هذه الحقبة، بما في ذلك وفاة الأميرة ديانا في حادث سيارة.

وانتقد البعض أداء "كولمان" ووصفوه بالمبالغ فيه، وأداء الممثلة جيليان أندرسون، التي لعبت دور رئيسة الوزراء مارجرت ساتشر، مما أدى لانتشار دعوات المطالبة بالتنصل من المسؤولية.