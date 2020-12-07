هنا شيحة تكشف موعد زواج شقيقتها حلا ومعز مسعود

الإثنين 7 ديسمبر 2020

تستعد الفنانة المصرية حلا شيحة، للزواج من المنتج والإعلامي المصري معز مسعود.



يأتي ذلك بعد حصول الفنانة المصرية على الطلاق بشكل رسمي من زوجها الكندي يوسف هاريسون، في 4 أكتوبر الماضي.

واعترفت الفنانة المصرية هنا شيحة، بوجود قصة حب بين شقيقتها حلا ومعز مسعود، وذلك في أول اعتراف رسمي واضح من أحد أفراد أسرة حلا، بعد انتشار أنباء كثيرة عن وجود علاقة عاطفية بين حلا ومعز.

وأضافت في تصريحاتها صحفية عن أنباء زواجهما: "هي لسه ما اتجوزتش ولكنهم في الطريق".

وأضافت أن شقيقتها تواصل في هذه الفترة تحضيرات حفل الزواج، الذي سيكون احتفالا عائليا.

وتابعت أن حلا ومعز جمعتهما قصة حب قائمة على التفاهم والود، وأنه يعتني بها وبأبنائها، وهو ما لاقى قبولا من شقيقتها.

وعن موعد الزواج تحديدا، أكدت هنا شيحة، أن شقيقتها حلا ترغب في أن تكون أول عروس في 2021 بالوسط الفني، وهو ما يتم التخطيط له حاليا.

يُذكر أن حلا كانت متزوجة ولديها 4 أبناء، وعاشت لفترة مع زوجها السابق في كندا، قبل أن تقرر الانفصال والسفر للقاهرة، وخلع النقاب ثم الحجاب، والعودة للتمثيل بعد سنوات من الاعتزال، أما آخر زيجة لمعز مسعود فكانت من الفنانة الشابة شيري عادل، ووقع الانفصال بينهما قبل أكثر من عام.

كان مسعود تزوج من شيري عادل في عام 2018، بعد قصة حب قصيرة جمعت بينهما أثناء تصوير مسلسل "السهام المارقة" الذي تولى مسعود إنتاجه فنياً، وصاحب خبر زواجها موجة من الجدل بسبب اختلاف طبيعة عمل كل منهما.

وعقب الزواج غابت شيري عن الساحة الفنية، وتوقع كثيرون إعلان اعتزالها، لكنها كانت حريصة على أن تثبت للجميع أنها سعيدة وأن قرار الزواج كان صائباً.

وانفصلت شيري عادل عن معز مسعود بعد أقل من عام تقريبا على زواجهما.