شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين عن دورها فى "حظر تجول": أعشق الشخصيات التى تأخذنى لأعيش روح جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بتجسيدها شخصية جديدة ومختلفة في فيلم "حظر تجول" الذي عرض مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على انستجرام :"شعور جميل أنك تتحول من الداخل والخارج لشخصية أخرى بعيداً عن شكلك الحقيقى أنا كما أنا لم اتغير أعشق الشخصيات التى تأخذنى من إلهام لأعيش روحا جديده لم أشعر بها من قبل وده الفرق بينى الهام شاهين وبين شخصية فاتن #حظر_تجوال".



إلهام شاهين عبر انستجرام

وتشارك الفنانة إلهام شاهين في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي خلال دورته الـ42، وقد ظهرت في صورا جديدة نشرتها الفنانة يسرا عبر حسابها على انستجرام خلال مشاركتهما في المهرجان، حيث كانت بصحبة النجمة نيللي كريم وليلى علوي وعدد من نجوم الفن.



إلهام شاهين تكتب منشورا عبر انستجرام

وفي وقت سابق، عرض فيلم "حظر تجول" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، وذلك فى عرضه العالمى الأول، حيث رفع العرض شعار "كامل العدد"، نظرا للإقبال الكبير على مشاهدة الفيلم، وشهد العمل حضور صناعه المخرج أمير رمسيس وإلهام شاهين وأحمد مجدى وصفى الدين محمود. كما شهد الفيلم حضور عدد من النجوم منهم هانى رمزى، بشرى، كارول سماحة، صبرى فواز، سيد رجب، المخرجة هالة خليل، المطربة لينا شماميان، الإعلامية بوسى شلبى، جمال العدل، تامر حبيب، شريف رمزى، سارة الطباخ، عمرو منسى.



النجمات ليلى علوي وإلهام شاهين ويسرا

والفيلم يشارك فى المسابقة الدولية، وتدور أحداثه فى إحدى ليالى خريف 2013 خلال فترة حظر التجول فى مصر، حول (فاتن) التى تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضى والعفو عنها، وليس فى ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، فى مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة فى صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذى يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كلا من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدى، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثى، بمشاركة الفنان الفلسطينى كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيرى بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفى الدين محمود، باهو بخش، وسالى والى، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي.