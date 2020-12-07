شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. هيفاء وهبى بطلة أمام يسرا فى مسلسلها الرمضانى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المنتج جمال العدل لـ"الخليج 365"، عن مفاجآت عديدة فى مسلسل النجمة الكبيرة يسرا، والمقرر طرحه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث أكد انضمام النجمة اللبنانية هيفاء للعمل، والعمل من إنتاج العدل الجروب بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وجارٍ اختيار باقى فريق عمل المسلسل، ويعد هذا المسلسل هو التعاون الثانى للمخرج سامح عبد العزيز مع النجمة الكبيرة يسرا بعد تعاونهما في مسلسل "خيانة عهد"، الذى عُرض فى موسم رمضان الماضى.

ويواصل المؤلف أحمد عادل كتابة باقي حلقات العمل، ووافق المخرج سامح عبد العزيز على العمل مع يسرا للعام التاني على التوالي، خاصة بعد تأجيل تصوير فيلمه الجديد “مطبعة هرم” وعدم وضوح الرؤية بشأنه.

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، بيومي فؤاد، عبير صبري، خالد أنور وتيام مصطفى قمر، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

يُذكر أن هيفاء وهبي شاركت أخيرًا ببطولة مسلسل "أسود فاتح" مع المطرب أحمد فهمى، روجينا، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.