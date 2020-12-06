عام الأحزان.. أشهر مسلسلات حذفتها نتفليكس في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يكن عام 2020 الأفضل على الإطلاق، خاصةً في مجال صناعة السينما والتلفزيون، إذ تعرض كثير من المشاريع الفنية للتأجيل أو الإلغاء.

ورغم لجوء كثير من عشاق السينما إلى شبكات البث الإلكتروني خلال فترة الحظر للتغلب على إغلاق السينمات، إلا أن نتفليكس تأثرت بدورها وقررت إلغاء كثير من مسلسلاتها بسبب كورونا.

موقع "ديلي فيلم" الأمريكي، يرصد في التقرير التالي أشهر المسلسلات الأجنبية التي اضطرت نتفليكس لإلغائها بسبب وباء كورونا.



1- After Life





مسلسل "أفتر لايف"، بطولة ريكي جارفيه، ويدور حول رجل يدعى توني تتوفى زوجته، ويضطر لإيجاد طرق للحياة بمفرده.

وأعلنت نتفليكس عن طرح موسم ثالث وأخير للمسلسل، وإلغاء الموسم الرابع.



2- Atypical





مسلسل "غير اعتيادي"، بطولة كير جيلكريست، ويتناول حياة مراهق مصاب بمرض التوحد يعاني مع أسرته لعيش حياة طبيعية.

وأعلنت نتفليكس طرح موسم رابع وأخير للمسلسل، دون أمل في تجديده.



3- Chilling Adventures of Sabrina





مسلسل "مغامرات سابرينا المخيفة"، بطولة كيرنان شيبكا وروس لينش، يدور حول مراهقة تحاول التعايش مع موهبتها الفريدة وهي السحر.

يصدر موسم رابع وأخير للمسلسل هذا الشهر، وأعلنت نتفليكس عدم تجديده لموسم آخر رغم نجاحه الكبير.



4- Dark





مسلسل "دارك"، بطولة لويس هوفمان وماجل شون، ويدور حول عائلة ألمانية قادرة على السفر عبر الزمن.

طرحت نتفليكس هذا العام الموسم الثالث والأخير من مسلسل الخيال العلمي، دون نية تجديده.



5- Dear White People





مسلسل "أعزائي الناس البيض"، مقتبس من فيلم يحمل الاسم نفسه ويدور حول مجموعة طلبة سمر البشرة يرتادون مدرسة بيض البشرة.

وأعلنت نتفليكس عن طرح موسم رابع وأخير للمسلسل قريبًا، دون نية تجديد لمواسم إضافية.



6- GLOW





مسلسل "جلو"، بطولة أليسون بري ومارك مارون، ويدور حول مجموعة ممثلات يقدمن برنامج عن المصارعة النسائية.

عطلت نتفليكس تصوير المسلسل بسبب فيروس كورونا، إلى أن أعلنت في وقت سابق عن حذف الموسم الرابع بالكمال وإنهاء المسلسل عند موسمه الثالث بسبب الفيروس.