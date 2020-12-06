شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تكشف كواليس دورها فى "الاختيار 2".. وتعلق: المشاركة فى المسلسل شرف وواجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة بشرى عن سعادتها البالغة بمشاركتها فى الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، من بطولة النجمين الكبيرين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، حيث تجسد دور زوجة إياد نصار خلال أحداث العمل، وتواجه العديد من المواقف الصعبة لكونها زوجة ضابط وتعيش فى الكثير من الضغوطات والصعوبات لكي تسانده.

واعتبرت بشرى مشاركتها فى هذا المسلسل شرف وواجب وطنى على حد قولها، لكونها تكشف من خلاله الصعوبات والتوترات التى تعيشها زوجات الضباط كل يوم قلقا على أزواجهم.

ويشارك في بطولة مسلسل "الاختيار 2"، عدد كبير من النجوم منهم كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، محمد علاء،هادي الجيار، أحمد شاكر عبداللطيف، إسلام جمال، محمد فراج، وغيرهم، كما أنه من المتوقع أن يشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف، مثلما كان الوضع في الجزء الأول، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمى.

ويتناول الجزء الثاني من المسلسل قصة بطل جديد على غرار الجزء الأول الذي قام ببطولته أمير كرارة، وتناول سيرة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسى قائد الفرقة 103 صاعقة.