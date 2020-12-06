شكرا لقرائتكم خبر عن درة تخطف الأنظار بفستان زفاف جديد في أحدث فوتوسيشن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الفنانة درة الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستان زفاف جديد في أحدث فوتوسيشن، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصويرية لإحدى المجلات العربية استعرضت فيها فستان زفاف يمتاز بالتطريز الفلسطيني من المصممة الفلسطينية نيفين القاضي.



درة عبر انستجرام

يأتي ذلك تزامنا مع مشاركة الفنانة درة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، ففي وقت سابق، عبرت النجمة درة عن سعادتها بحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة أنه سيظل دائما من المهرجانات المفضلة لها.

ونشرت درة مجموعة صور لها علي السجادة الحمراء قبل حفل الافتتاح، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة: "ويظل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دائما متميّز، هذا المهرجان العريق والذى عندما أحضره كل سنة أشعر بحب السينما والاعتزاز بالإنتماء لها".



الفنانة درة في فستان زفاف جديد

وفي وقت سابق، خطفت النجمة درة الأنظار إليها، بظهورها على السوشيال ميديا من خلال حسابها على انستجرام، بإطلالة مميزة، ومبهرة، حيث خضعت لجلسة تصوير، بفستان أبيض جذاب، وعلقت على الصور، "رومانتيك من مجموعاتى مع كوجاك"، حيث تلقت درة العديد من ردود الأفعال الإيجابية، والثناء على هذه الإطلالة المميزة.

واعتادت درة في الأونة الأخيرة، أن تظهر على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، بإطلالات مبهرة، حيث أصبحت من أكثر الأسماء في عالم الفن، ارتباطا بالأناقة والموضة وعروض الأزياء.



الفنانة درة



النجمة درة