تراند اليوم : الراقصة لورديانا هترجع تركب التريند تاني بهزة وسط جديدة – إتفرج

نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، من حفل زفاف مصرى قامت بإحياؤه.

وظهرت الراقصة لورديانا، تؤدي وصلة رقص بلدي، على نغمات أغنية «روحي للي حبتيه»، في ظل تفاعل الحضور معها في حفل الزفاف التي أشعلته بفقراتها الراقصة.

من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر من 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقي.

وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.

ولفتت إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، وأكدت أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.

وتابعت : كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ بالقاهرة وعلى هذا الأساس بدأت من هنا”.

وأشارت إلى أن الأغاني فى مصر مختلفة عن البرازيل ولذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها.