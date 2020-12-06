تراند اليوم : باركوا لهنا شيحة .. شقطت عريس من مهرجان القاهرة – إتفرج

شاركت الفنانة هنا شيحة متابعيها بصورة جديدة من كواليس مشاركتها في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي ‏الدولي.‏

ونشرت هنا شيحة صورة من أحد الأماكن المغلقة وخلفها مرآة مستطيلة ذات إطار ذهبي، وظهرت هنا وهي ترتدي فستانًا مفتوحًا من ‏اللون الأسود ونظارة شمس.‏

اللافت أن محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين قد شارك عبر خاصية القصص القصيرة لحسابه على Instagram، صورة من ‏نفس المكان الذي تواجدت فيه هنا في نفس الوقت، وقد ظهر انعكاس هنا شيحة في المرآه وهي تلتقط الصورة بنفسها.‏

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الجدير بالذكر أن شائعات ارتباط هنا شيحة ومحمود شاهين قد تكاثرت خلال الفترة الماضية بسبب تكرار ظهورهما معًا ‏في عدد من الأماكن ولم يعلق الطرفان على أي من هذه الأنباء.‏

يذكر أن هنا شيحة، شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل “شاهد عيان” بطولة حسن الرداد، وبسمة ومحمد لطفي، تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

تدور الأحداث في إطار درامي، حول حياة ضابط شرطة ومحاولاته في البحث عن زوجته الصحفية ندى بعد اختفائها وأوهام الخاطفين له بأنها قُتلت.



