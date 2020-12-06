متابعة بتجـــــــــــرد: يعيش النجم اللبناني آدم حالة من النجاح الإستثنائي منذ طرح كليبه الجديد “في حدا”.
وحقق كليب “في حدا” أكثر من 7 ملايين مشاهدة في أقل من أسبوعين من طرحه عبر قناة آدم الرسمية في موقع “يوتيوب”.
أغنية “في حدا” من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ، أما الكليب فيحمل توقيع المخرج بهاء خداج الذي تمكنّ من إقناع آدم بلعب شخصيتين في عمل واحد.
ويظهر آدم في الكليب بأداء تمثيلي عالٍ يختلف عن الصورة النمطية التي تعوّد الجمهور عليها منه، حيث تُعبّر الأغنية عن حالة الحبيب الحائر بين قلبه وعقله، وإمكانية دخوله في صراع نفسي يُخرِّب عليه البناء العاطفي المتماسك للعلاقة.
نفيد بالذكر أن كليب “في حدا” يتصدّر الترند الأوّل عبر موقع “يوتيوب” في لبنان منذ إصداره.
كانت هذه تفاصيل خبر الملايين تحاصره على يوتيوب.. آدم في الصدارة للأسبوع الثاني على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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