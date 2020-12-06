جان يامان يدخل عالم المبارز باشا.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: إختارت شركة Pasha Fencer أو “المبارز باشا” النجم التركي جان يامان ليكون الوجه الإعلاني لـ اللعبة الشهيرة في تركيا والشرق الاوسط، حيث من المتوقع أن تتوفر اللعبة على “أب ستور” وعلى “غوغل بلاي” بتاريخ 15 ديسمبر الجاري.

وكان جان يامان قد تلقى ضربة قوية بعدما قررت قناة فوكس التركية ايقاف مسلسل “السيد الخطأ” عند الحلقة 14 بسبب نسبة المشاهدة غير المنافِسة.

نشير إلى ان الكاميرات رصدت في الأسابيع الماضية جان يمان برفقة فتاة جديدة وذلك بعد مرور أقل من شهر من بدء علاقة عاطفية مع فتاة أخرى من خارج الوسط الفني وهو ما عرضه للكثير من الإنتقاد.