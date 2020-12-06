شكرا لقرائتكم خبر عن أنا دى أرماس بمفردها بدون بن أفليك بعد انتقالها للعيش داخل قصره.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الممثلة الكوبية أنا دى أرماس للمرة الأولى منذ فترة بمفردها بعيدًا عن صديقها النجم بن افليك، وذلك بعد نشر تقارير أجنبية عديدة حول جدية العلاقة بين الثنائى بصورة أكبر من السابق، خاصة بعدما نشر موقع الديلى ميل في تقرير أخير حول افليك ودى أرماس أن الأخيرة ذهبت للعيش بصحبته داخل قصره الشهير في باسيفيك باليسيدز وفقًا لما ذكره التقرير.



دى ارماس بمفردها

كما أشار موقع ديلى ميل إلى أن سعر قصر بن أفليك يبلغ مليون جنيه أسترلينى، وهو ما يجعله واحد من أغلى قصور النجوم حول العالم.

ويأتى هذا الظهور بعدما ظهر بن أفليك وآنا دى أرماس خلال تنزههما فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث ظهر النجم الشهير البالغة من العمر (48 عامًا) وهو يقود دراجته النارية بينما كانت تجلس خلفه دى أرماس، وكان يرتدى كل منهما "الخوذة" لحماية الرأس حتى لايتعرضان للخطر.



دى ارماس

ظهرت آنا دى أرماس بإطلالتها بصحبة افليك وهى مرتدية "جاكت" متداخل الألوان وبنطلون باللون الأسود، وحذاء جمع اللونين الأبيض والأسود وهو من تصميم دار "Miu Miu " ووصل سعره إلى 535 جنيها إسترلينيا.



تقرير الديلى ميل حول دى ارماس وبن افليك

ولم يعرف البعض أن بن أفليك وآنا دى أرماس تعرفا أثناء تصوير فيلمهما "Deep Water " الذى أخرجه المخرج أدريان لين، كما قضى الثنائى فترة الحجر المنزلى معًا وهو أحد عوامل دعم علاقتهما .

كما سبق ورصدت عدسات المصورين النجم بن أفليك وآنا دي أرماس وهما يقبلان بعضهما أثناء استراحة من التصوير فيلمهما المقبل Deep Water، فى نيو أورلينز، وكشف موقع مجلة people، أن دي آرماس البالغة من العمر 32 عاما ارتدت خاتم من الماس وهو ما دفع البعض لتوقع أن بن أفليك البالغ من العمر 48 عاما قام بطلبها للزواج ولكن حقيقة الأمر هو أن الخاتم مجرد اكسسوار لشخصيتها، حيث تجسد بالفيلم دور زوجة بن أفليك