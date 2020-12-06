شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير منتقدًا زيادة وزنه: هو أنا تخنت أوي.. شكلي لازم أبطل عك بالليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان شريف منير، جمهوره ومعجبيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورتين له في أحدث ظهور، منتقدا زيادة الوزن التي طرأت على جسمه، حيث وجه رسالة إلى جمهوره مازحا :" هو أنا تخنت أوي؟... شكلي لازم أبطل عك في الأكل بالليل"، متفاعلا مع هاشتاج "مهرجان القاهرة السينمائي".



الفنان شريف منير

ويشارك الفنان شريف منير في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42، وفي وقت سابق تعثر فى ارتداء الكمامة أثناء تواجده على السجادة الحمراء فى افتتاح المهرجان، وأضاف مازحا: "أصل أنا ودنى صغيرة".

شريف منير اليوم عبر انستجرام

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم الأحد، الفيلم الأمريكي (Nomadland - أرض الرُحّل) إخراج كلوي تشاو، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفيلم فاز باثنتين من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبي" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم. ويعرضه مهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة.



النجم شريف منير

كما عقدت اليوم الأحد، بمهرجان القاهرة السينمائى حلقة نقاشية أدراتها ميلاني جودفيلو مراسلة سكرين إنترناشونال في الشرق الأوسط، بمشاركة ستة من أبرز المخرجين والممثلين الصاعدين في العالم العربي وشمال إفريقيا، الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في النسخة الرابعة من مبادرة الكشف عن المواهب نجوم الغد العرب، بمشاركة الفنان أحمد مالك، وهو أحد المشاركين في نسخة 2017 من نجوم الغد العرب.