شكرا لقرائتكم خبر عن هاني رمزي وبشري وهنا شيحة على السجادة الحمراء لعرضي "أنصاف مجانين" و"وادي الجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد كبير من الفنانين علي السجادة الحمراء في عرض مسلسلي "أنصاف مجانين" و"وادي الجن"، ضمن فعاليات النسخة الثالثة لأيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منهم، هاني رمزي، لينا شماميان، بشري، هنا شيحة، بسنت شوقي، رانيا منصور، تامر حبيب، سينتيا خليفة، شريف رمزي، احمد حاتم، فراس سعيد، حسن ابو الرووس، اسماء جلال.، محمد شرنوبي وزوجته، تيم قمر، علا رامي، ياسمين رحمي، جورجينا طواف.

مسلسل "أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتي تروي حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

المسلسل من إخراج عمر رشدي، وبطولة الفنانين المصريين أحمد خالد صالح وأسماء جلال.

أما مسلسل "وادي الجن" فهو من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبد الرحمن اليماني. بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة بشرى والنجمة ريهام سعيد. ويصوّر هذا المسلسل الخيالي حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.



