شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم وآسر ياسين في فيديو طريف بمهرجان القاهرة السينمائي: هاي عمر.. هاي سكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مقطع فيديو جديد بصحبة النجم آسر ياسين خلال مشاركتهما في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث وجهت نيللي كريم التحية للفنان آسر ياسين قائلة "هاي عمر"، فيما رد الأخير قائلا :"هاي سكر".

وعمر وسكر هما شخصيتان أساسيتان في مسلسل "بـ 100 وش"، حيث لعبت فيه نيللي كريم دور "سكر" مع الفنان آسر ياسين الذي قام بدور "عمر" في المسلسل الذي عرض رمضان الماضي، بمشاركة عدد من النجوم من بينهم اسلام إبراهيم، مصطفى درويش، زينب غريب، دنيا ماهر، وعدد أخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى.



آسر ياسين مع نيللي كريم

من ناحية أخرى، تبدا النجمة نيللى كريم تصوير مشاهدها الأولى من مسلسلها الرمضانى المقبل "دهب" بعد انتهائها من تصوير فيلم "العميل صفر"، للنجم أكرم حسنى، ويعد اسم المسلسل مبدئى وسوف يتم تغييره مع انطلاق التصوير، وحتى الان لم يتم تحديد الأبطال الذين يشاركونها فى بطولة العمل، وجارى اختيارهم الفترة الحالية، مسلسل "دهب"، من تأليف مدحت العدل، وإخراج هانى خليفة، والعمل إنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب، وتعقد نيللى كريم والقائمون على المسلسل جلسات عمل مكثفة حالياً للاستقرار على التفاصيل المبدئية للعمل، الذى تدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حيث تعود نيللى للأعمال الاجتماعية، بعد أن قدمت العام الماضى مسلسل " بـ 100 وش".



الفنانة نيللي كريم



نيللي كريم

ويعد التعاون الأول أيضاً بين نيللى والمخرج هانى خليفة في الدراما التليفزيونية، لاسيما أن نيللى قدمت العديد من المسلسلات السنوات الماضية وحققت نجاحاً كبيراً مع مخرجين آخرين.

يشار إلى أن نيللى كريم أرجأت تصوير فيلمها الجديد "العميل صفر"مع النجم أكرم حسنى، وإخراج محمد سامى، حيث سيتم استئناف التصوير عقب عيد الفطر المقبل، نظراً لانشغال مخرج العمل محمد سامى بتحضيرات مسلسل "نسل الاغراب" بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، كما تنشغل نيللى بتصوير مسلسلها الجديد.