شكرا لقرائتكم خبر عن سحب "Monster Hunter" من السينمات الصينية بسبب مشهد عنصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع variety أنه تم سحب فيلم "Monster Hunter" من دور السينما الصينية بسبب مشهد يُقال إنه افتراء عنصري، وذلك بعد اندلع الجدل على الإنترنت في يوم افتتاح الفيلم من خلال تبادل المشهد ويقول المشاهدون الصينيون إنه "يهين الصين".

واستمتع فيلم Monster Hunter بعروض منتصف الليل في الساعات الأولى من يوم الجمعة في الصين، وظهر لأول مرة رسميًا في دور السينما الصينية يوم الجمعة ، 4 ديسمبر، قبل ثلاثة أسابيع من إطلاقه المقرر في الولايات المتحدة في 25 ديسمبر، على الرغم من عرضه في الصين أولا، إلا أنه حقق 5.19 مليون دولار فقط في اليوم الأول ، وهو أمر جيد بما يكفي للمركز الثالث فقط ، بعد ظهور المشاكل والجدل سريعًا.

وبدأت دور السينما في جميع أنحاء الصين بسحب الفيلم من قوائمها عندما اعتبر المشاهدون المحليون ما كان يقصد أن يكون لحظة مرحة في الفيلم بمثابة إهانة شديدة، وعلى الرغم من تخصيص حوالي ربع دور العرض في الصين لفيلم "Monster Hunter" يوم الجمعة ، إلا أنه بحلول يوم السبت، انخفضت الإيرادات بنسبة 0.7٪.

بحلول منتصف ليل نفس اليوم تقريبًا، تلقت العديد من دور السينما إشعارًا عاجلاً لإلغاء جميع العروض القادمة واسترجاع التذاكر المباعة، التي تم بيعها بالفعل.

يعتمد الفيلم بشكل كبير على سلسلة ألعاب فيديو لعب والتي تحمل الاسم نفسه ، والتي طورتها شركة Capcom اليابانية ، ولكن تم بيعها وتوزيعها في الصين بواسطة شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة Tencent ، والتي شاركت أيضًا في إنتاج الفيلم.