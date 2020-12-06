شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: دورنا مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.. ونيللي كريم: التوعية ودعم الجهات مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت منذ قليل، جلسة نقاشية بمهرجان القاهرة السينمائى بعنوان "هل تساهم السينما في التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر؟"، بحضور السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ولوران دي بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر وكريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى النجمين آسر ياسين ونيللي كريم.

وقال النجم آسر ياسين خلال الجلسة، بنحاول نعمل فرق حقيقى ونساعد عشان مؤمن بيها عشان عندى أولاد وعاوز ولادى وأولاد أولادى يساعدوا المستضعفين والضحايا وده دورنا".

وأضافت النجمة نيللى كريم: من عشر سنين كنت مهتمة أوى بأولاد الشوارع وليل ونهار بدور على فيس بوك عشان نرجعهم لأهلهم وتعمقت لقيت الموضوع صعب أوى ولازم دعم جميع الجهات وقد ايه مهم التوعية وأن الواحد يكون مثقفا عشان يعرف يروح فين ويتكلم مع مين للمساعدة".