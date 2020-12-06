شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "أرض الرحل" بعد تأخير عرضه 50 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مهرجان القاهرة السينمائي تأخر عرض الفيلم الأمريكي (Nomadland - أرض الرُحّل) إخراج كلوي تشاو، لمدة تقارب الساعة وذلك بسبب متابعة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ويأتي عرض الفيلم لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الفيلم فاز باثنتين من أبرز جوائز هذا العام، هما "الأسد الذهبي" من مهرجان فينسيا، و"اختيار الجمهور" من مهرجان تورنتو، وهو من بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقرر أن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم ويعرضه مهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة. فرانسيس مكدورماند بطلة الفيلم سبق وأن نالت جائزة الأوسكار أفضل ممثلة، وذلك عن دورها فى فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. وتدور أحداث فيلم THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI حول ميلدريد هايز، التى تتعرض ابنتها إلى القتل ولا تجد دعمًا كافيًا من الشرطة للوصول إلى الجانى فتقوم بتوجيه رسالة إلى وليام ويلوجبى مأمور شرطة البلدة التى تعيش فيها للوقوف إلى جوارها فى القضية، خاصة أن الضابط ديكسون نائب المأمور رجل غير ناضج ومتواكل ويميل إلى العنف ومتورط فى القضية، وهو ما يدفع أحداث الفيلم لنشوب معركة بين الأم المكلومة فى مقتل ابنتها وبين القانون فى بلدة إيبينج، وهو من بطولة آبى كورنيش وودى هاريلسون وكاثرين نيوتون وبيتر دينكليدج وسام روكويل ولكاس هيدجز.

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