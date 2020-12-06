شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تحتفى بوصول مشاهدات كليبها الأخير لـ13 مليون فى يومين بنشر صور من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت المطربة الكولومبية شاكيرا بتحقيق كليب أحدث أغانيها GIRL LIKE ME أرقاما كبيرة على مستوى المشاهدات، حيث وصلت مشاهدات الأغنية على موقع يوتيوب لـ 13 مليون مشاهدة فى يومين فقط، ما جعلها تنشر أكثر من صورة من كواليس الكليب عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام مؤخراً، وتكتب : "13 مليون مشاهدة لأغنيتى الأخيرة فى يومين فقط، دفعنى لمشاركتكم بمجموعة من الصور التى تضمنتها كواليسه".



شاكيرا على انستجرام من الكواليس

وأطلق فريق الهيب هوب الشهير "Black Eyed Peas " الكليب الجديد مع شاكيرا، أول أمس، وظهرت شاكيرا خلال الكليب كعادتها مفعمة بالحيوية وكأنها ظهرت بالكليب لكى تستعرض جاذبيتها.



شاكيرا على انستجرام

وفى سياق آخر سبق وعبرت الفنانة الكولومبية شاكيرا، عن سعادتها للانضمام لمجلس "جائزة فرصة الأرض"، بجانب الأمير وليام دوق كامبريدج، كأحد أعضاء المجلس، قائلة: "الجائزة البيئية الأكثر طموحًا فى التاريخ".

وقالت شاكيرا آنذاك فى تغريدات عبر حسابها الرسمى بتويتر: "متحمسة لأخبركم عن جائزة فرصة الأرض، الجائزة البيئية الأكثر طموحًا في التاريخ، وفخورة بالانضمام إلى الأمير وليام كعضو مجلس الجائزة".



شاكيرا على موقع انستجرام

وتابعت :"تم تصميم EarthshotPrize لإلهام الحلول الإبداعية لإصلاح الأضرار التى لحقت بكوكبنا خلال هذه السنوات العشر القادمة الحاسمة، ولإحداث تغيير حقيقي، ولا أطيق الانتظار لرؤيته يحدث".