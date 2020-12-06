50 صورة للنجوم من ريد كاربت مسلسلي "أنصاف مجانين" و"وادي الجن" بمهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

حرص الكثير من نجوم الفن، مساء اليوم الأحد، على الوقوف على السجادة الحمراء قبل عرض مسلسلي "أنصاف مجانين" و"وادي الجن" من إنتاجات Viu الأصلية، ضمن فعاليات النسخة الثالثة لأيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ومن بين النجوم الذين حرصوا على حضور عرض العملين في السادسة من مساء اليوم بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية؛ إنجي المقدم، أحمد حاتم، هنا شيحة، أسماء جلال، بسنت شوقي، شريف رمزي، يوسف عثمان، تيام مصطفى قمر، ليلى وملك أحمد زاهر، رامي وحيد، وغيرهم.

وفاجأت هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح الجميع في أول ظهور لهما بعد عودتهما من جزر المالديف لقضاء شهر العسل، ومعهما والدها الفنان الكبير هاني مهنا.

مسلسل "أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة السعودية شيماء شريف، والتي تروي حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

المسلسل من إخراج عمر رشدي، وبطولة الفنانين المصريين أحمد خالد صالح وأسماء جلال.

أما مسلسل "وادي الجن" فهو من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبد الرحمن اليماني، بالإضافة إلى ظهور خاص لبشرى وريهام سعيد.

ويصوّر هذا المسلسل الخيالي حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.