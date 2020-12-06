خاص| عادل أديب مخرجًا لمسلسل تاريخي بطله نجم "قيامة أرطغرل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وقع اختيار الشركة المنتجة للمسلسل التركي التاريخي الجديد "باربروس" على المخرج المصري عادل أديب، لتولي مهمة إخراج جزء المعارك والجرافيكس بالمسلسل.

وأكد أديب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه حاليًا في مرحلة الإتفاق على العمل، مشيرا إلى أن الجهة المنتجة للمسلسل تحدثت معه كمخرج متخصص في المعارك والجرافيكس، لتولي هذه المهمة في أحداثه .

وأوضح المخرج عادل أديب، أنه أبدى موافقة مبدئية على العمل بعد قراءته والتأكد أنه بعيد عن أي سياسة، مضيفًا أن المسلسل يخوض بطولته النجم التركي إنجين ألتان دوزيتان بطل مسلسل "قيامة أرطغرل".

وأضاف، أن المسلسل تاريخي وفيه مراكب حربية كبيرة جدًا، وحروب ضخمة جدًا، وتابع: "سافرت واتقابلت مع الشركة المنتجة، وقعدنا واتفقنا على كل حاجة، لكن لازلت أنتظر نهاية النص المكتوب للعمل لإبداء الموافقة النهائية عليه".

يذكر أن، آخر أعمال عادل أديب الإخراجية في الدراما التليفزيونية، مسلسل"جبل الحلال" إنتاج عام 2014، بطولة النجم الراحل محمود عبدالعزيز، وفاء عامر، مي سليم، طارق لطفي، كريم محمود عبدالعزيز، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن.