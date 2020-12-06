مهرجان القاهرة.. أول ظهور لأحمد خالد صالح وهنادي مهنا بعد عودتهما من شهر العسل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

ظهر الفنان أحمد خالد صالح، وزوجته الفنانة هنادي مهنا، على السجادة الحمراء قبل عرض مسلسلي "أنصاف مجانين" و"وادي الجن" من إنتاجات Viu الأصلية، ضمن فعاليات النسخة الثالثة لأيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويعتبر ذلك الظهور الأول للثنائي بعد قضائهما شهر العسل في جزر المالديف.

واحتفل النجمان أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، بزفافهما مساء يوم الجمعة 6 نوفمبر الماضي في فندق شهير بالقاهرة، وذلك بعدما تم عقد قران الثنائي في يوم 7 أكتوبر الماضي.