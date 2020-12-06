نهال عنبر تخوض بطولة مسرحية "فرحة" لمناقشة ختان الإناث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة نهال عنبر، عن خوضها بطولة مسرحية جديدة تحمل اسم "فرحة"، ويتم عرضها على مسرح سيد درويش بالهرم، موضحة أنها تناقش قضية ختان الإناث.

ونشرت نهال، بوستر المسرحية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.. مسرحية (فرحة)، مناقشة قضية الختان، على مسرح سيد درويش، فكرة الأستاذة الكاتبة الصحفية ماجدة محمود، وتأليف الأستاذ شاذلي فرح، ألحان محمد عماد، غناء سلمى مكاوي، إخراج أحمد سمير ، بطولة نهال عنبر ،وهدى إدريس، محمد الملاح، و مجموعة من أروع الممثلين الشباب الموهوبين".

وأضافت: "بما إني عضوة في المجلس القومي بشكرإدارة المسرح على التعاون.. العرض اليوم الأحد والإثنين".

يأتي عرض "فرحة" تزامنًا مع اليوم الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة، والذي بدأ الإحتفال به منذ الخامس والعشرين من نوفمبر ويستمر حتى العاشر من ديسمبر، ويتضمن العديد من الفعاليات ما بين مبادرات طرق الأبواب وأعمال فنية "دراما ومسرح".