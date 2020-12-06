فيديو.. نيللي كريم تعترف بحبها لـ" وحيد حامد"

أعربت النجمة نيللي كريم عن حبها الشديد للكاتب الكبير وحيد حامد، وبكلامه اليوم خلال الندوة التي أقيمت على هامش تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وأوضحت نيللي كريم في حوارها مع الإعلامية إنجي علي، أنها عاشت مع أفلام وحيد حامد أيامًا حلوة، مشيرة إلى رغبتها في العمل معه متمنية له مزيد من الإبداع والتألق.
وقالت نيللي إنها ستشارك بمسلسل في سباقدراما رمضان 2021، بالإضافة إلى فيلم "بـ100 وش" الذي من المقرر عرضه في موسم عيد الفطر، وحاليًا تعمل على الفيلم الكوميدي "العميل صفر" وهو من إخراج محمد سامي وبطولة أكرم حسني.
وتخوض نيللي كريم الموسم الرمضاني المقبل من بوابة شركة العدل جروب أيضًا، بمسلسل من تأليف مدحت العدل،
الجدير بالذكر أن نيللي كريم شاركت في رمضان الماضي في مسلسل "بـ100 وش" بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.
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