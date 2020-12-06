لغز جديد في قصة ارتباط هنا شيحة بابن شقيق إلهام شاهين

كثرت خلال الفترة الماضية شائعات ارتباط الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين ، بسبب تكرار ظهورهما معًا ‏في عدد من الأماكن ولم يعلق الطرفان على أي من هذه الأنباء.‏

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وشاركت شيحة متابعيها علي موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" صورة جديدة من كواليس

مشاركتها في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي ‏الدولي، وكانت في أحد الأماكن المغلقة وخلفها مرآة مستطيلة ذات إطار ذهبي، وظهرت هنا وهي ترتدي فستانًا مفتوحًا من ‏اللون الأسود ونظارة شمس.‏

ومن جانبه شارك محمود عبر خاصية القصص القصيرة لحسابه على Instagram، صورة

من ‏نفس المكان الذي تواجدت فيه هنا في نفس الوقت، وقد ظهر انعكاس هنا شيحة في المرآة وهي تلتقط الصورة بنفسها.‏

الجدير بالذكر أن هنا شيحة، شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد، وبسمة ومحمد لطفي، تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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