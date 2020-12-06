حرصت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، على عرض فيلم تسجيلي للسيناريست الكبير وحيد حامد، وذلك ضمن الندوة التكريمية له التي أقيمت عصر اليوم في دار الأوبرا المصرية.
بدأ الفيلم بعنوان "الوحيد..هي دي الحكاية"، وتضمن عدد من مشاهد أشهر أفلامه منها"معالي الوزير، الهلفوت، الإنسان يعيش مرة واحدة، الوعد..وغيرها"، بالإضافة إلى كلمات شكر من عدد منفناني مصر الذين شاركوه في أفلامه، أبرزهم"يسرا، ليلى علوي، نبيلة عبيد، آسر ياسين، كريم عبد العزيز، هند صبري" بجانب عدد من صناع الأافلام من مخرجين ومصورين ونقاد.
تضمنت الندوة حضور فني كبير أبرزهم: "يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، الإعلامية منى الشاذلي،.. وغيرهم"، بجانب عدد جماهيري كبير
قدم المخرج الكبير، شريف عرفة، مساء الأربعاء، جائزة إنجاز العمر للسيناريست البارز، وحيد حامد في حفل الافتتاح وسط حضور فني كبير.
كما حصلت الفنانة منى زكي على جائزة فاتن حمام للتميز، تقديرا لمسيرتها الفنية وماقدمتها من أعمال فنية مميزة.
يذكر أن افتتحت مساء الأربعاء، الدورة 42 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور أبرز نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر في ختام ندوته التكريمية..فيلم تسجيلي قصير حول مشوار وحيد حامد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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