تراند اليوم : فيفي عبده بتتوسل لجمهورها : يارب تكونوا بتدعولي

قبل أيام كشفت الفنانة فيفي عبده عن مرورها بأزمة صحية لم تكشف تفاصيلها، واليوم عادت من جديد تطلب من جمهورها الدعاء.

نشرت فيفي صورة لها عبر حسابها على Instagram وكتبت: “يارب تكونوا بتدعولي” لتتلقى رسائل وتعليقات من جمهورها الذي تمنى لها الشفاء.

وكانت فيفي عبده نشرت فيديو قالت فيه إنها تتمنى من الله أن يخفف عنها ما هي فيه، وأنها متأكدة أنها ستكون أفضل بفضل الله وحب الناس لها، دون الإفصاح عن أي تفاصيل لأزمتها الصحية.

التفاصيل: بالفيديو- فيفي عبده: كنت مخبية.. أنا عيانة ومحتاجة دعائكم

يشار إلى أن فيفي عبده شاركت في رمضان من خلال برنامج “خلي بالك من فيفي” هو برنامج كاميرا خفية يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.



