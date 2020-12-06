تراند اليوم : شاهد – كندة علوش تقلد فنانة شهيرة والأخيرة ترد

علقت الفنانة السورية اصالة نصري على تقليد الممثلة كندة علوش لها، حيث تفاعلت على المقطع بصدر رحب.

وشاركت الفنانة اصالة متابعيها على تويتر بمقطع فیدیو ظ?رت فیه كندة علوش وهي تقلدها خلال استضافتها في برنامج “لايف من الدوبلكس” الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، وعلقت أصالة: “عندها حقّ كنّوده أنا بحكي بمواضيع مختلفه واتّبعت كندة علوش أسلوب أصالة في الحديث، حيث تقوم الأخيرة عادة بالانتقال بين مواضيع مختلف

ة في نفس اللحظة، وهو ما يلفت انتباه الجمهور بشكل دائم. وهناك علاقة صداقة مميزة تجمع أصالة نصري وكندة علوش، تظهر من خلال الرسائل المتبادلة بينهما، فبعد إعلان أصالة خبر انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان، وجهت كندة علوش رسالة إلى أصالة عبر إنستغرام، قالت فيها: “الله يسعد قلبك و يقويكي ويزيدك فوق نجاحك نجاح و يديم عليكى محبة الناس”.