تراند اليوم : بعد الفيديوهات الفاضحة لها – شاهد دانا جبر جننت الشباب بهذا الظهور

أثارت الفنانة السورية دانا جبر، بإطلالتها الأخيرة موجة كبيرة من الجدل وبدأ المغردون وناشطو التواصل يتبادلون الكمات النابية بين منتقد بشدة لجميلة باب الحارة، وبين من يدافع عنها ويصفها بملكة الأناقة والإبداع.

وبعد جدل واسع على إطلالتها مؤخرًا، عادت الفنانة دانا جبر لتشعل منصات التواصل بإطلالة جديدة وهادئة، ظهرت فيها _ على ما يبدو _ بإحدى الصالونات مرتدية قميصًا زهيري اللون وشعرًا بنيّ اللون، وسرّحت جبر نظراتها في الأفق مع ابتسامة جميلة رسمت شفاهها بصورة رائعة.

وكعادتها مؤخرًا أقفلت الفنانة السورية التعليقات، في محاولة على ما يبدو لتجنب جدل فضيحة الصور التي تلاحق الفنانة في كل مرة تظهر فيها، كما تجنبت وضع أي تعليق على الصورة وتركت إطلالتها تتكلم لغة يفهمها من لديه إحساس بالجمال وعيون يرى بها الأناقة.

يذكر أن الفنانة السورية اكتسبت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في العمل السوري الأشهر “باب الحارة”، كما حازت على تفاعل كبير مؤخرًا بسبب تسريب صور لها من قبل احد المخترقين فيما قدمت الفنانة السورية شكوى لمحاسبته.

والجدير بالذكر كذلك أن الفنانة دانا جبر “جميلة باب الحارة” كانت قد شاركت في موسم رمضان 2020 ببطولة مسلسل مقابلة مع السيد آدم رفقة عدد من الفنانين السوريين.



