الصورة الأولى لـ منى زكي وأحمد السقا في كواليس العنكبوت

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر المخرج أحمد نادر جلال، صورة جديدة، جمعته بالنجمين أحمد السقا ومنى زكي، من كواليس تصوير فيلم “العنكبوت”، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
المخرج أحمد نادر جلال، شارك الصورة عبر صفحته في موقع “انستجرام”، وعلّق: “أنا محظوظ جدا بمشاركة منى زكي وأحمد السقا.. فيلم العنكبوت”.
ينتمي الفيلم إلى نوعية أفلام الأكشن، وتتمحور فكرته حول الانتقام، حيث يحدث خلاله صراع قوي بين النجمين أحمد السقا وظافر العابدين، حيث يلعب السقا دور “تاجر مخدرات” يتعرض للعديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعل حياته مهددة طيلة الوقت.
ويشارك في فيلم “العنكبوت” عدد كبير من النجوم، أبرزهم أحمد السقا، ومنى زكي، ويسرا اللوزي، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وشيرين رضا، وظافر العابدين، وأحمد فؤاد”، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال.
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