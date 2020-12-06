أحمد مالك: “ما زلت في طور التعلم من أجل تحقيق أحلامي”

متابعة بتجــــــــــرد: تحدث الفنان المصري أحمد مالك عن الجهد الذي يبذله لتطوير ذاته، وهذا خلال مناقشة أقيمت بحضوره ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدروته الـ42.

وسأل أحد الحضور مالك إذا كان يشعر أنه حقق طموح من النجاح، فقال مالك: “ما زلت في طور التعلم ولم أصل بعد للنجاح الذي أتمنى تحقيقه”.

وأضاف: “أسعى إلى تطوير نفسي دائمًا وأواجه مخاوفي، لتنمية إمكاناتي التمثيلية التي بدأت في الظهور منذ الطفولة، وأعتقد أنه يجب أن أستمرّ دائمًا في المحاولة للوصول إلى أهدافي”.

وتابع مالك: “مؤخرًا انضممت إلى مدرسة للرقص، حيث أسعى لأن أكون فنانًا شاملًا، وأعتقد أن مثل هذه التدريبات ستمكنني من تطوير نفسي”.

يُذكر أن أحمد مالك شارك في فيلم “حارس الذهب” الذي نافس في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، وعُرض في أول يوم من المهرجان وحرص عدد كبير من النجوم على حضوره.

ويعتبر العرض في مهرجان الجونة هو الأول للفيلم في الشرق الأوسط، بعد عرضه في مهرجان فينيسيا أيلول (سبتمبر) الماضي.