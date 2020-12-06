فضل شاكر ينتهي من تسجيل أغنية جديدة.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجــــــــــرد: يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، يتعاون فيها مع الملحن عمرو الشاذلي والشاعر الغنائي عمرو المصري.

وقال “الشاذلي”، في تصريحات صحفية، إن فضل شاكر انتهى من تسجيل الأغنية، على أن يتم طرحها قريبًا عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”، مؤكدًا أنها تحمل طابعًا دراميًا.

نفيد بالذكر أن فضل شاكر طرح مؤخرًا أغنية جديدة باللهجة الخليجية تحمل اسم “للحين عايش”، وهي من كلمات الشاعر الكويتي أحمد الصانع وألحان عبدالقادر هدهود وتوزيع موسيقي أحمد أسدي ومكس وماستر جاسم محمد وإشراف عام إياد النقيب.

وتحمل الأغنية جرعة زائدة من الأحاسيس المرهفة والمليئة بالشجن المتناغم مع الكلمة واللحن مصحوبة بعاطفة قوية تعبر عن تلك المشاعر بصوت فضل شاكر الذي اصبح مرادفاً لكلمة.