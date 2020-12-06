بسرية تامة.. مينا مسعود يتعاقد على أوّل بطولة له في فيلم مصري

متابعة بتجـــــــــرد: في جلسات شديدة السرية استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، تعاقدت شركة Signal films مع النجم المصري العالمي مينا مسعود، على فيلم جديد، من المقرر أن يكون المشاركة الأولى له في مصر، وذلك من وقت ظهوره عالميًا عام 2011، وتألقه في عدد من الأعمال التي كان أبرزها فيلم “علاء الدين” الذي أنتجته شركة Disney وشاركه في بطولته كل من ويل سميث ونعومي سكوت.

وأفادت بعض المصادر، أن الفيلم المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة القادمة في مصر، ينتمي لنوعية أفلام الأكشن والإثارة، ومن المخطط أن يكون له سلسلة أجزاء أيضًا، وسيتم تصويره في مصر وعدد من الدّول الأوروبية.

وكشفت المصادر أن الفيلم المرتقب، سيضم إلى جانب مينا مسعود عددًا من النجوم المصريين، على أن يتم الكشف عن أسمائهم خلال الأيام القادمة. وقد وقع الاختيار على المؤلف كريم سرور والمُخرج مرقس عادل لتنفيذ الفيلم.