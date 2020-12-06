كارول سماحة تطرح “سانتا”.. أغنية جديدة بمناسبة عيد الميلاد

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة أغنيتها الثالثة من ألبومها الميلادي الجديد Carole Christmas المستوحى من أجواء عيد الميلاد المجيد.

الأغنية بعنوان Santa (سانتا)، كلمات كارول سماحة، وألحان Irwin Levine & L.Russell brown وتوزيع إيليو كلاسي. وهي أغنية مليئة بالفرح والبهجة، تتطرق من خلالها كارول إلى طقوس عيد الميلاد والهدايا التي يتبادلها الناس عربون محبّة وعطاء في هذه المناسبة.

كارول ستطرح تباعًا باقي أغنيات الألبوم الميلادي الذي يتضمن عشرة أعمال فنية منها ميلادية ومنها إجتماعية وذلك ضمن خطة مدروسة في إصدار كل أسبوع أغنية أو أغنيتين تقريبًا.

وكشفت كارول سماحة حتى الآن النقاب عن أغنيتين من الألبوم الميلادي، الأغنية الأولى بعنوان “من سنة لسنة” كلمات كارول سماحة، ألحان إدوارد بولا وجورج وايل، ومن توزيع إيليو كلاسي. أما الأغنية الثانية بعنوان “أيام الشتي” من كلمات كارول سماحة وألحانها في أول تجربة لحنية لها. ومن توزيع إيليو كلاسي.