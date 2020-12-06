وحيد حامد: "سوق المتعة" أهم أفلامي.. وزوجتي "وتد حياتي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الكاتب الكبير وحيد حامد، أن "سوق المتعة" أهم أفلامه مؤكدا استفادته من كل المخرجين الذين تعاون معهم، بدليل تركهم لبصمة في أعماله.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت لتكريم وحيد حامد، ضمن فعاليات اليوم الـ5 لمهرجان القاهرة السينمائي، الذى انطلق، الأربعاء الماضي، ويستمر حتى الخميس المقبل.







وكشف حامد خلال الندوة سبب حماسه للعمل مع جيل الشباب من المخرجين قائلا: "عندما أشعر بالتقدم في العمر، أعمل مع مخرجين شباب، حتى لا أصاب بالجمود، ولهذا السبب عملت مع مروان حامد".

وتابع الكاتب الكبير حديثه: "دائما أسعى لتجديد رؤيتي لكل التفاصيل من حولي، اكتسبت خبرة ورؤية من المخرج إسماعيل عبدالحافظ، واستفدت أيضا من خيال محمد ياسين وحرصه على التفاصيل".





وتحدث وحيد حامد عن البدايات قائلا: "عاصرت أجيال عظيمة، كان يحتضن الصغير ولا يحمل الضغينة، وكنت أتمنى أن يكون بيننا اليوم مبدعين كبار، مثل رأفت الميهي ومحمود عبدالعزيز ومحمود ياسين وأحمد زكي ومحسن زايد".

وأشار حامد خلال الندوة، إلى أنه احترم كل من مد له يد المساعدة، ولم يخذل أحدا لجأ إليه، وتعلم التواضع من أناس لهم قيمة كبيرة، منهم عبدالرحمن الشرقاوي، والأديب العالمي نجيب محفوظ.





وأوضح حامد خلال ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي أن الكاتب الراحل يوسف إدريس هو من نصحه بكتابة السيناريو والدراما، وكان يتمنى أن يكتب السيناريو لقصة من تأليف يوسف إدريس لكن لم تأت الفرصة، حتى جاء نجله المخرج مروان حامد وكانت أول أعماله من تأليف يوسف إدريس، وشعر وقتها أن نجله سدد الدين لصديقه الراحل.

وانتقل حامد خلال الندوة للحديث عن حياته الخاصة، ووصف زوجته الإعلامية الكبيرة زينب سويدان بـ"الوتد" في حياته لأنها شجعته ودعمته، وهي أيضا التي دفعت مروان لتقديم أول تجاربه السينمائية.

شهدت الندوة التي أقيمت في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، حضورا جماهيريا كبيرا، كما شارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني بها، مثل يسرا، أشرف عبدالباقي، جميلة عوض، الإعلامية منى الشاذلي، السيناريست تامر حبيب، المخرج محمد العدل وإلهام شاهين وليلى علوي ومحمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي والمخرجة ساندرا نشأت.

يذكر أن السيناريست وحيد حامد من مواليد 1 يوليو/تموز 1944، وبدأ مشواره الإبداعي بكتابة القصة القصيرة، وانتقل بعد ذلك لكتابة المسلسلات الإذاعية، ثم اتجه لكتابة الدراما التليفزيونية والسينما.

ويضم سجل الكاتب الكبير العديد من الأعمال الرائعة منها، "طيور الظلام، غريب في بيتي، البريء، معالي الوزير، الراقصة والسياسي، الجماعة، بدون ذكر أسماء".

وحصل عبر رحلته الإبداعية على العديد من الجوائز، آخرها الهرم الذهبي لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.







