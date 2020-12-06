تراند اليوم : يسرا لـ "وحيد حامد" : أنت حتة من عمري (صور)

أعربت الفنانة يسرا عهن سعادتها لتكريم المخرج والسيناريست وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت يسرا في كلماتها: أنت حطيت تاج على راسي كإنسانة وفنانة، أفلامي معاك من أهم أعمال في تاريخ السينما، أنت حتة من عمري وقلبي وحتة من مصر الجميلة ربنا يحفظك لينا ولمصر لأنك أصدق واحد بيحب مصر.

بينما قالت الفنانة إلهام شاهين ،: أنت غيرت قواعد السينما، وأول واحد إدتني فرصة البطولة وبسبب فيلم "الهلفوت".

وأضافت: أنت شكلت وجداني وشكلتني كممثلة بشكر حضرتك ومدينة ليك وفخورة جدا جدا اني اشتغلت معاك.

جاء هذا خلال حديث كل من يسرا و إلهام شاهين عن عملهم مع الكاتب الكبير وحيد حامد خلال ندوة تكريمه التي أقيمت اليوم على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.





