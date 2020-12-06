فيديو.. عبير صبري تكشف سبب غيابها عن زفاف هنادي مهنا

أعلنت النجمة عبير صبري، عن سبب غيابها عن زفاف صديقتها الفنانة هنادي مهنا الذي أقيم في نوفمبر الماضي،وأوضحت في لقائها مع برنامج The Insider بالعربي أن بعد عودتها من مهرجان الجونة في دورته الماضية، سمعت بإصابة عدد من الفنانين بفيروس كورونا، فقررت عزل نفسها لمدة أسبوعين خاصة أنها خالطت بعض المصابين في الجونة، فمنعت نفسها من الذهاب خوفا من أن تكون مصابة هي الأخرى بكورونا دون أن تعلم

فتنشر العدوى.

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وكان الفنان أحمد خالد صالح قد أعلن خطبته للفنانة هنادي مهنى نهاية ديسمبر الماضي، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء، واحتفلا بزفافهما في 6 نوفمبر 2020 بحضور عدد من نجوم الفن ، و شهد حفل الزفاف فقرات فنية مميزة بحضور الفنان تامر حسني وعزف خاص

للموسيقي الكبير هنادي مهنى لإبنته.

وتشاركا العمل سويا في مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.

يذكر أن هنادي تشارك مؤخراً درامياً من خلال مسلسل "خيط حرير" مع الفنانة مي عز الدين، بجانب منوعة من نجوم الدراما، أبرزهم"سوسن بدر، مي سليم، نيقولا معوض، صفاء الطوخي، أحمد صيام، ولاء الشريف، محمد علي رزق"، من تأيف:محمد سليمان عبد المالك، إخراج:إبراهيم فخر.