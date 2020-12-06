وحيد حامد: نصيحة يوسف إدريس هي سر نجاحي

كشف السيناريست الكبير وحيد حامد، عن تحضير فيلم جديد من كتابات الكاتب الراحل يوسف إدريس، وذلك في الندوة الخاصة به التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، في دار الأوبرا المصرية.

تحدث حامد عن بداية علاقته بالكاتب الكبير يوسف إدريس، قائلاً: "جلست معه عدد من المرات، بعد كتاباتي لعدد من الروايات القصيرة في بداياتي، وجه ليه نصيحة (اكتب دراما)، ويبدو أنه كان ذات نطرة مبعدية حادة، واستطاع أن يوجهني بالفعل

لطريق النجاح الصحيح".

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وتابع قائلاً: "بعد نجاح عدد من أفلامي، قابلني بحفاوة وسعادة أب بنجاح نجله، وقال لي مازحً: "أنا اللي دليتك على السكة، خذ إحدى رواياتي واصنع منها فيلماً، وللأسف لم يحالفني الحظ في حياته تسجيل إحدى رواياته كعمل سينمائي، لذلك سيقوم نجلي المخرج مروان حامد بتولي فيلم من كتابات إدريس ليسدد

الدين الواجب عليّ".

تضمنت الندوة حضور فني كبير أبرزهم: "يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، الإعلامية منى الشاذلي،.. وغيرهم"، بجانب عدد جماهيري كبير من محبيه.

قدم المخرج الكبير، شريف عرفة، مساء الأربعاء، جائزة إنجاز العمر للسيناريست البارز، وحيد حامد في حفل الافتتاح وسط حضور فني كبير.

كما حصلت الفنانة منى زكي على جائزة فاتن حمام للتميز، تقديرا لمسيرتها الفنية وماقدمتها من أعمال فنية مميزة.

يذكر أن افتتحت مساء الأربعاء، الدورة 42 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور أبرز نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا.