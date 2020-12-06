غدا في مهرجان القاهرة.. عرض الفيلم الوثائقى اللبناني "نحن من هناك"

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في الثانية عشر والنصف من ظهر غدا الأثنين، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم الوثائقي "نحن من هناك" للمخرج وسام طانيوس في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفيلم انتاج فرنسي لبناني مشترك، ويعرض ضمن

مسابقة أفاق السينما العربية.



تلعب الذاكرة دورًا أساسيًا في هذا الفيلم، فهناك الذي يقصده العنوان ليس فقط هو الوطن الذي غادرته الشخصيات ولكنه أيضا ذاكرتها، أحلامها التي لم تتحقق في شوارع

المدينة الأم، ولم تتلون في شوارع المهجر، فبقيت حائرة بين أن تتحول إلى ذكرى أو تظل عالقة في انتظار أن تمسها يد الحالمين بها، يتساءل الفيلم عن إمكانية تحول الوطن إلى ذكرى أو تحول الذكرى إلى وطن محمول يسافر مع أصحابه ويذكرهم دوما أنهم لا ينتمون إلى أي وطن آخر سوى هناك.