السيناريست تامر حبيب: وحيد حامد أبي الفني..والأخير يرد:تلميذي النجيب

تحدث السيناريست تامر حبيب عن مواقفه الفنية مع الكبير وحيد حامد، وذلك في الندوة التي أقيمت له ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي في دورته الـ 42، المقامة في دار الأوبرا المصرية.

كشف حبيب عن مواقفه الفنية والتعليمية مع حامد، حيث كان الأخير يرأس الدفعة الخاصة بـ حبيب وقت دراسته، قائلاً:" كنت محظوظ بإشراف حامد التعليمي لي خلال فترة دراستي في معهد السينما ، فكنت انتظر كل محاضرة تجمعنا بشيء جديد منه، حيث أتى لنا ذات مرة بالفنان الكبير أحمد زكي، ليعلمنا بعض من أسراره

الفنية".

اقرأ أيضاً..في حديثه عن تحويل الروايات إلى أفلام وحيد حامد: لايحق للروائي التدخل في سيناريو الفيلم

وأضاف قائلاً:"كنت أتعلم نه باستمرار، بمثابة الأب الفني والروحي لنا، وماوصلت إليه من نجاحات في مهنتي فهو بسبب وجود اسم وحيد حامد في حياتي".

واختتم حديثه قائلاً:"مستعد لتقديم جميع النصائح على المستوى الفني أو الشخصي في أي وقت دون ملل أو كلل، فهو "عمدة التأليف" واعتبر نفسي ابن من أبنائه.

ليرد عليه حامد، قائلاً:"أنا سعيد

بك كتلميذي النجيب، الذي سعى في مشواره وحقق عدد من النجاحات البارزة في وقت قصير".

تضمنت الندوة حضور فني كبير أبرزهم: "يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، الإعلامية منى الشاذلي،.. وغيرهم"، بجانب عدد جماهيري كبير من محبيه.

قدم المخرج الكبير، شريف عرفة، مساء الأربعاء، جائزة إنجاز العمر للسيناريست البارز، وحيد حامد في حفل الافتتاح وسط حضور فني كبير.

كما حصلت الفنانة منى زكي على جائزة فاتن حمام للتميز، تقديرا لمسيرتها الفنية وماقدمتها من أعمال فنية مميزة.

يذكر أن افتتحت مساء، الأربعاء الدورة 42 لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور أبرز نجوم الفن في مصر، وأكثر من 200 ضيف أجنبي، حرصوا على المشاركة في المهرجان رغم عراقيل السفر التي فرضها فيروس كورونا.