عاصي الحلاني يتلقى خبراً ساراً عن ابنته: نحن فخورون بكِ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 07:14 مساءً - منذ ساعتين

حصلت دانا الحلاني، إبنة الفنان عاصي الحلاني على شهادة الماجستير، وهنّأها والدها في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وأرفقها بصورة عائلية مميزة.

في التفاصيل، دوّن الفنان عاصي الحلاني التالي: “حبيبتي دانا، الف مبروك يا روحي. خبر نجاحك وحصولك على درجة الماجستير هو الخبر الأكثر فرح لقلبي هذه السنة”.

وأردف قائلاً: “تعبك واجتهادك أثبت من خلال نجاحك اليوم انّك طموحة متميّزة ومثابرة. نحن فخورون بكِ ونتمنّى لك احلى مستقبل مليء بالنجاح، اميرتنا الغالية دانا”.

في سياق منفصل، احتفل الفنان عاصي الحلاني بعيد ميلاده الـ50 والذي وافق 28 نوفمبر الجاري، في أجواء أسرية بين ابنتيه.

ونشرت ابنته «ماريتا» صور وفيديوهات عبر «إنستجرام» من الاحتفال بعيد ميلاده، وأعاد عاصي الحلاني نشر الصور وعلق عليها قائلاً: «حبايبي وحياتي وعيون قلبي ماريتا ودانا».

كما نشرت ماريتا الحلاني فيديو لها مع والدها من إحدى الحفلات، وهي تغني وتحتفل معه، وعلقت: «بحب كل شي فيك..وأكتر شي طيبة قلبك».

كما نشرت شقيقتها دانا الحلاني عدة صور لها مع والدها، ووجهت له رسالة خاصة حيث قالت: «أسعد عيد ميلاد لشخصي المفضل على هذا الكوكب، شكرًا لك على كل ما فعلته لنا، أتمنى لك سنة أخرى رائعة».